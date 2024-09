Tipps So hilft man Eichhörnchen beim Sammeln ihrer Wintervorräte

Am besten „serviert“ man den Tieren ihre gewohnte Nahrung, so wie sie sie auch in der Natur vorfinden. Also gesammelte Bucheckern oder Samen von Kiefern, Fichten und Tannen in den Zapfen in den Garten legen - am besten mit etwas Abstand zum Haus oder der Terrasse und nicht nur an einen Ort, sondern verteilt. Sie nehmen aber auch gekaufte Wal-, Zirbel- oder Haselnüsse. Eicheln oder Erdnüsse vertragen die Tiere hingegen nicht, zudem würden diese auch wegen ihrer dünnen Schale im Bodenversteck vergammeln.