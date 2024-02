Gartenpflege vorm Frühjahr Was Gartenbesitzer laut Tierschutz Siebengebirge nicht tun sollten

Im Februar geht in Parkanlagen, Gärten und Wäldern das Aufräumen los: „Das letzte Laub wird weggefegt, Bäume werden gestutzt oder gar gefällt, Hecken fast bis zum Boden niedergeschnitten oder entfernt“, heißt es in einer Mitteilung vom Tierschutz Siebengebirge. Zudem müssten Pflanzen dann manchmal Stein-Gabionen weichen, Wege würden gepflastert. Was für Gartenbesitzer unter den Begriff „ordentlich“ oder „dekorativ“ fällt, bedeutet laut Tierschutz Siebengebirge für kleine Säugetiere, Vögel und Insekten oftmals den Verlust eines Unterschlupfes, eines Schlafplatzes und damit den Verlust von Lebensraum. Oder sie finden eben erst gar keinen.