Sichtungen in Bonn und der Region Gottesanbeterinnen verbreiten sich im Rheinland

Zwar ist die Gottesanbeterin in Deutschland heimisch, aufgrund von niedrigen Beständen steht sie jedoch als gefährdet auf der „Roten Liste der Geradflügler“. Der Verbreitungsschwerpunkt lag lange Zeit am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. Wie der Naturschutzbund (Nabu) berichtet, wagen sich die wärmeliebenden Tiere mittlerweile aber in immer mehr Gebiete vor – auch in Bonn und der Region. Dass die Tiere ihr Verbreitungsgebiet im vergangenen Jahrzehnt stark ausgeweitet haben, führt der Nabu unter anderem auch auf den Klimawandel zurück, durch den Gebiete weiter im Norden attraktiver werden.