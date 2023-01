Wuff Wuff! : Ego-Booster in gelb: Warum Hunde auf Postboten reagieren

Ego-Booster in gelb: Warum Hunde auf Postboten reagieren

Leipzig Briefträger haben nicht nur Freunde. Viele Hunde wehren sich besonders vehement gegen den zuverlässigen, täglich wiederkehrenden Eindringling. Dahinter steckt eine interessante Art der Wertschätzung.

Viele Hunde bellen den Postboten wie wild an. Für die Besitzer ist das in der Regel äußerst peinlich. Was tun? Und warum macht der Hund das? Die Erklärung ist (nicht immer, aber oft), diese: „Der Postbote sorgt für ein Erfolgserlebnis“, sagt Verhaltensbiologin und Hundetrainerin Marie Nitzschner. „Er kommt, wird angebellt und geht dann wieder.“ Der Hund ist hochzufrieden. Das Gebell hat wieder einmal seine Wirkung getan.