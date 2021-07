Besonders im Sommer aktiv : Was gegen lästige Fruchtfliegen in der Wohnung hilft

Was gegen lästige Fruchtfliegen in der Wohnung hilft

Bonn Fruchtfliegen sind gerade im Sommer häufig in der Wohnung und besonders in der Küche zu finden. Wie wird man die Insekten wieder los? Welche Tricks und Hausmittel gegen Fruchtfliegen helfen.

Birnen, Bananen und Kirschen schmecken nicht nur Menschen - der süßliche Duft zieht auch Fruchtfliegen an. Haben sie einen passenden Platz gefunden, um ihre Eier abzulegen, vermehren sie sich rasant. Eine Fruchtfliege kann bis zu 400 Eier auf Obst oder anderen gärenden Lebensmitteln ablegen. Aus jedem Ei schlüpft bei einer Temperatur von rund 25 Grad nach knapp einem Tag eine Made, die sich nach weiteren 24 Stunden häutet. Wenn sie drei Larvenstadien durchlaufen hat, schlüpft nach insgesamt neun Tagen das flugfähige Insekt. Innerhalb von rund zwölf Stunden ist die Fliege bereits geschlechtsreif. Und schon wimmelt es in der Küche vor lästigen Fruchtfliegen. Doch wer einige Tipps beachtet, wird das Problem auch wieder los.

Fruchtfliegen vorbeugen: Lebensmittel nicht offen stehen lassen

Um Fruchtfliegen vorzubeugen, sollte man keine Lebensmittel offen stehen lassen. Hilfreich ist auch, Obst erst kurz vor dem Verzehr zu reinigen und es bis dahin abgedeckt oder im Kühlschrank aufzubewahren. Wenn Früchte sofort nach dem Einkauf gewaschen werden, verderben sie schneller. Bei der Lagerung im Kühlschrank ist zu beachten, dass Früchte wie Bananen oder Ananas durch die Kälte ihre Aromen verlieren und daher besser abgedeckt in der Küche aufbewahrt werden sollten.

So lassen sich Insekten von der Wohnung fernhalten

Wespen, Spinnen und Co.

Wespen, Spinnen und Co. : So lassen sich Insekten von der Wohnung fernhalten

Gibt es diesen Sommer in Bonn besonders viele Mücken?

Wie man sich schützen kann : Gibt es diesen Sommer in Bonn besonders viele Mücken?

Woran man die Bisse von Grasmilben erkennt und was man tun kann

Lästige Gefahr auf der Wiese : Woran man die Bisse von Grasmilben erkennt und was man tun kann

Angelockt werden die Fliegen durch die Düfte faulender Pflanzenstoffe, von Essig und Milchsäure. Auf befallenen Nahrungsmitteln vermehren sie sich. Daher sollten Essensreste und Bioabfälle nicht offen zugänglich sein, sondern abgedeckt oder verschlossen werden. Rest- und Biomüll sollten am besten nicht länger in der Wohnung gelagert, sondern regelmäßig aus dem Haus gebracht werden.

Diese Hausmittel helfen gegen Fruchtfliegen

Als Hausmittel gegen Fruchtfliegen gilt außerdem eine Mischung aus Wasser, Essig und Spülmittel. Alles in ein Glas gegeben, lockt das Gemisch die Fruchtfliegen an. Durch das Spülmittel können sich die Tiere nicht auf der Oberfläche halten und ertrinken. Um es den Fruchtfliegen besonders schwer zu machen, kann man etwas Frischhaltefolie über das Glas spannen und mit einer Gabel Löcher hinein pieksen. Dadurch kommen die Insekten zwar in das Glas hinein, aber nicht mehr heraus.