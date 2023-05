Fragen und Antworten zu giftigem Insekt Wie gefährlich ist der Ölkäfer?

Nach der Tigermücke macht in diesem Frühling der Ölkäfer (Meloe violaceus oder Meloe proscarabaeus), auch Maiwurm genannt, in Deutschland Schlagzeilen. Wie der geläufige Name des Insekts verrät, ist es im Mai besonders aktiv und kann in heimischen Gärten beobachtet werden. Doch Vorsicht: Der hierzulande meist blauschwarze Ölkäfer ist giftig, kann bei Hautkontakt Verletzungen hervorrufen und bei Verschlucken potenziell tödlich sein. Wir erklären, was bei einem Zusammentreffen mit dem Ölkäfer zu beachten ist.