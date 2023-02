„Öko-Test“ : Günstige Katzenfutter unter den Test-Siegern

Frankfurt/Main Nährstoffe, Schadstoffe, Portionierung: „Öko-Test“ hat Katzenfutter auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis: Aufpassen müssen nur Halter von Tieren mit einer bestimmten Beeinträchtigung.

Zu viel Phosphor vorsichtshalber vermeiden

Die Nährstoffzusammensetzung war dennoch nicht in allen Futtern optimal. Einige bekamen Punktabzug, weil zu hohe Gehalte an einzelnen Mineralstoffen und Vitamin A festgestellt werden konnten.

Sechs Mal Prädikat „sehr gut“

Wer langfristig eine mögliche Über- oder Unterversorgung vermeiden will, sollte laut den Testern eines der „sehr gut“ getesteten Produkte wählen: Whiskas mit Lamm in Gelee 1+ von Whiskas (1,13 Euro pro Tag), Felix so gut wie es aussieht mit Huhn in Gelee von Nestlé Purina PetCare (2,20 Euro pro Tag), Activa Classic Adult Pastete mit Kalb von Activa (1,79 Euro pro Tag).