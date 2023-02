Hund, Katze, Hamster : Haustiere präparieren für die Ewigkeit

Bochum Bei MemoryPets in Bochum werden gestorbene Haustiere möglichst lebensecht präpariert. Wie aufwendig ist die Handarbeit? Wer kommt, um sich Mops, Hamster oder Kanarienvogel mit Fell und Feder gestalten zu lassen?

Sie heißen Mopsi, Tyson, Lora oder Peppino und sind Perserkatze, Wellensittich, Hamster, Chihuahua oder Kaninchen. Besser gesagt: Sie waren es und sollen zur Erinnerung, zum Kuscheln und Streicheln erhalten bleiben. In Bochum werden sie bei MemoryPets in aufwendiger Handarbeit für einen wachsenden Kundenkreis präpariert.

Wie läuft das Ganze ab? Der Anfang hört sich nüchtern an: Die Tierkörper kommen tiefgefroren in extrem gut isolierten Versandboxen mit Kühlaggregaten per Post nach Bochum. Oder sie werden den Präparatorinnen Jennifer Dörk und Laura Eberhard persönlich gebracht: „Die meisten übergeben uns ihre Haustiere lieber selbst“, schildert Dörk. Es stehe auch ein Fahrer bereit, der in München kürzlich zwei Katzen abgeholt habe.