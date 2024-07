„Parlamentsgruppe Hund“ im Bundestag Lieber Hunde als Obst

Warum also müssen Hunde in vielen Firmen nach wie vor draußen bleiben? Das haben sich auch Politiker und Mitarbeiter des Bundestages gefragt und 2023 eine „Parlamentsgruppe Hund“ gegründet, die Lobbyarbeit für die Vierbeiner macht und am Hundeverbot im Bundestag und in Regierungsliegenschaften rüttelt. Einen ersten Erfolg gibt es jetzt: Künftig dürfen neben Blindenführ- und Polizeihunden auch Assistenzhunde, die etwa chronisch Kranke oder Behinderte begleiten, ins Bundestagsgebäude. Erstaunlich, dass das bisher nicht so war. Teilhabe und so.