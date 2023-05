Neue Studie und altbewährte Mittel Was gegen Mücken und Mückenstiche hilft

Nicht etwa das sprichwörtlich „süße Blut“ oder helles Licht in den Abendstunden ist es, was die Mücken anlockt, sondern der Geruch des Menschen. Die Insekten fliegen auf Schweiß, Kohlenstoffdioxid und bestimmte Duftstoffe in Kosmetikprodukten. Empfohlene Hausmittel gibt es en masse, aber nicht alle halten das, was sie versprechen. Besonders aktiv sind Mücken im Spätsommer. Je nach Witterungsbedingungen sind die Insekten bis in den Frühherbst unterwegs.