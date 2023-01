„Stunde der Wintervögel“ : Naturschutzbund ruft zum Zählen auf

Berlin Der Aktionstag „Stunde der Wintervögel“ findet nun bereits zum 13. Mal statt. Die ungewöhnlich warme Witterung könnte Vogelbeobachter dieses Jahr dabei vor eine Herausforderung stellen.

Sperling, Meise und Co.: Seit Freitag können die Menschen in Berlin wieder die Vögel in Gärten und Parks zählen. Der Naturschutzbund (Nabu) hat auch in der Hauptstadt zur bundesweiten Aktion „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen.