Gassi, Tierarzt, Radar für Giftköder Diese Apps sollten Hundebesitzer kennen

Ähnlich wie Dog’s Places bietet Dogorama eine Bandbreite an nützlichen Infos an. Im sogenannten Radar lassen sich in der App Giftköder-Warnungen, Tierärzte, Hundeschulen und Hundeplätze in der Umgebung finden. Nutzerinnen und Nutzer können sich zudem ein Profil einrichten und sich mittels der Chat-Funktion oder im Forum miteinander vernetzen. Dogorama bietet auch eine zusätzliche „Club-Mitgliedschaft“ an, die unter anderem Vorteile wie eine Giftköder-Versicherung, professionelles Hundetraining, digitale Gesundheitschecks sowie Tierarzt-Sprechstunden rund um die Uhr per Video hat. Aktuell kostet so eine Mitgliedschaft 7,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro im Jahr.