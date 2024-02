„Die kleinen Dinge regieren die Welt“ So bringen invasive Arten das Ökosystem aus dem Gleichgewicht

Der Waschbär sieht putzig aus, ist aber alles andere als das. Der Allesfresser hat zudem – sobald ausgewachsen – in Deutschland keine natürlichen Feinde. Eigentlich ist er flächendeckend zwischen Südkanada und Panama zu Hause. Eigentlich. Aber inzwischen nennt sich Kassel „Europas Hauptstadt der Waschbären“, und mit der Lupe betrachtet gibt es zwischen Hessen, NRW und Niedersachsen kaum noch waschbärfreie Zonen. Auch in Bonn beidseits des Rheins kündigt sich da etwas an, auf der Beueler Seite mehr als linksrheinisch. Noch ist es nur ein Problemchen.