Klare Absprachen So klappt's mit dem Bürohund

Doch es sind deutliche Absprachen wichtig, bevor ein Hund mit ins Büro kommt, erklärt Beyer. Arbeitgeber und alle Arbeitnehmer müssen wissen, was auf sie zukommt. Denn klar ist: Nicht jeder mag Hunde, einige Menschen haben Angst oder fühlen sich in deren Umgebung unwohl. Darauf sollte man unbedingt Rücksicht nehmen, sagt Beyer. Deshalb ist es wichtig, dass es in einem Büro mit Hund räumliche Grenzen gibt. "Jeder Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob er Hundekontakt wünscht." In einem großen Unternehmen ist eine Leinenpflicht auf dem Flur empfehlenswert. In jedem Büro sollte es bei Bedarf einen Raum geben, in dem Hunde keinen Zutritt haben und in den sich Mitarbeiter zurückziehen können.