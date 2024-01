Tier & Wir Tierischer Zuwachs in der GA-Newsletter-Familie

Ungefähr 48.000 Tierarten leben in deutschen Wäldern, auf Wiesen und in den Bergen. Ein Großteil davon sind Insekten, doch darunter sind auch fast 330 Vogelarten, über 100 verschiedene Säugetiere und mehrere Dutzend Amphibien und Reptilien. Und auch in deutschen Haushalten herrscht viel tierisches Gewusel. In knapp der Hälfte der deutschen Haushalte leben insgesamt rund 35 Millionen Haustiere, darunter – absoluter Spitzenreiter und besonders beliebt – 15 Millionen Samtpfoten und über zehn Millionen Hunde. Es folgen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Co. und die Ziervögel.