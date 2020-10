Die hübsche Junghündin Gina ist ein knappes Jahr alt und wurde als Welpe ausgesetzt.Sie ist seit Dezember in Deutschland und zeigt sich noch recht vorsichtig und zuweilen ängstlich im Umgang mit Menschen. Da sie von Welpe an im Tierheim aufgewachsen ist, kennt sie viele Dinge nicht und reagiert darauf mit Angst und Rückzug. Hier sind Menschen mit dem nötigen Fingerspitzengefühl gefragt, die ihr in diesen Situationen Sicherheit geben können. Im Rudel jedoch blüht sie regelrecht auf und richtet sich sehr nach den anderen Hunden der Pflegestelle und fasst dadurch auch langsam den Mut, uns Menschen näher zu kommen. Sie hat schon festgestellt, dass ein Pflegefrauchen und Herrchen tolle Hände zum streicheln haben und vertraut ihrer Pflegefamilie immer mehr. Aktuell lebt sie auch mit einer Katze in ihrer Pflegestelle in Elsdorf zusammen, was ihr keine Probleme bereitet. Gina ein sehr sozialer Hund und wäre als Einzelhund eher unglücklich. Nur beim Essen versteht sie keinen Spaß. Gesucht sind Menschen mit Herz, Geduld und Verstand.Verein Newlife4dogs, Kontakt: Nancy Heidman 0176/43557217