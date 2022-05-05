Бонн і Рейн-Зіг : Як українці інтегруються на ринок праці

Жінки з України отримують консультацію щодо роботи у Німеччині. Foto: dpa/Oliver Berg

Для людей, які виїхали з України, доступ до ринку праці в Бонні та регіоні повинен бути якомога простіший. Згідно з правовими нормами Європейського Союзу люди з України, які шукають притулок, не зобов‘язані подавати документи на отримання статусу біженців.

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Для людей, які виїхали з України, доступ до ринку праці в Бонні та регіоні повинен бути якомога простіший. Згідно з правовими нормами Європейського Союзу люди з України, які шукають притулок, не зобов‘язані подавати документи на отримання статусу біженців. Замість цього вони отримують посвідку на проживання терміном на рік і одразу мають право працювати. Чинність посвідки на проживання можна подовжувати на термін до трьох років. Нижче ви знайдете відповіді на запитання щодо дозволу на роботу, пошуку роботи та мовних курсів.

Як отримати дозвіл на роботу?

Дозвіл на перебування означає дозвіл на роботу. Передусім вам потрібно особисто зареєструватися в Центрі надання послуг Управління у справах громадян міста Бонн (Bürgeramt der Stadt Bonn, Dienstleistungszentrum). Для цього слід зарезервувати часове вікно - так званий „термІн“, - надіславши електронний лист на адресу buergeramt@bonn.de або за телефоном 0228/77 66 77.

Для реєстрації необхідно мати з собою паспорт або посвідчення особи, а також підтвердження від орендодавця житла. Якщо ви не маєте договору про оренду житла, то можете вказати адресу тимчасового проживання. Якщо вам надало помешкання місто Бонн, то ви отримаєте підтвердження цього від Управління з соціальних питань (Sozialamt).

Після реєстрації в Bürgeramt вам необхідно зареєструватися в Управлінні у справах іноземців (Ausländeramt). Для цього напишіть листа на адресу ukraine@bonn.de.

Для тих, хто мешкає не в Бонні: у районі Рейн-Зіґ ви теж спершу мусите зареєструватися в Управлінні у справах громадян вашого міста (Bürgeramt). Після цього потрібно зареєструватися в Управлінні у справах іноземців району Рейн-Зіґ (Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises). Для цього напишіть листа на адресу ukraine@rhein-sieg-kreis.de. Таким чином ви подасте заявку на отримання дозволу на перебування. Після цього з вами зв‘яжуться працівники Управління у справах іноземців, щоб домовитися про день і час, коли ви особисто прийдете на реєстрацію до цього управління.

Отримання дозволу на перебування може тривати довго, тому в Управлінні у справах іноземців вам спершу нададуть так звану „фіктивну довідку“ (Fiktionsbescheinigung). „Фіктивна довідка“ - це тимчасовий дозвіл на перебування, який одразу дає право працювати, навчатися і ходити до школи.

Хто надає консультації для пошуку роботи?

Працівники „Інтеграційного пункту“ Агентства праці в Бонні („Integration Point“ der Agentur für Arbeit). Для отримання консультації потрібно заповнити заявку і надіслати її з копією паспорта на адресу bonn.ip@arbeitsagentur.de. Окрім цього, можна зателефонувати за номером 0228/924 2300. Консультацію можна отримати різними мовами. Це потрібно узгодити заздалегідь.

Агентство праці пропонує „гарячу лінію“ (0911/178-7915). За цим номером можна зателефонувати працівникам, які розмовляють українською та російською мовами.

Чи визнають мої свідоцтва про освіту?

Це залежить від вашої освіти. Відповідь на це питання можна отримати в різних місцях. Відповіді на питання про визнання кваліфікації пропонує Торговельно-промислова палата Бонна/Рейн-Зіґа (Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg). Починаючи з квітня, в команді координаторів IHK працює українка Анна Терещенко. Вона відповідає українською мовою на питання про освіту та визнання кваліфікацій. Окрім того, консультації щодо визнання документів про освіту надають в „Інтеграційному пункті“ Агентства праці.

Де шукати вакансії?

Для тих, хто виїхав із України, працює платформа „Job Aid Ukraine“ (www.jobaidukraine.com). Серед іншого тут пропонують вакансії підприємства з Бонна. На www.new-start.media/ua можна знайти вакансії у сфері культури та медіа. Платформа www.uatalents.com, яку заснували українці, пропонує огляд вакансій у всій Європі.

Що зміниться з 1 червня?

Від 1 червня 2022 року ті, хто виїхав із України, матимуть у Німеччині такі самі права, як і визнані шукачі притулку. Це означає, що люди отримають доступ до базового матеріального забезпечення і системи охорони здоров‘я. Це також означає, що після 1 червня вас консультуватиме не Агентство праці (Arbeitsagentur), а Центр пошуку роботи (Jobcenter). Детальна інформація публікуватиметься на сайті Центру пошуку роботи в Бонні (Jobcenter Bonn) та Центру пошуку роботи в районі Рейн-Зіґ (Jobcenter Rhein-Sieg). До 1 червня консультації щодо пошуку роботи надає Агентство праці („Інтеграційний пункт“).

Заяву на базове забезпечення (Grundsicherung) – також відоме як «Допомога по безробіттю» (Arbeitslosengeld II)– можна подати до центру пошуку роботи (Jobcenter) в Бонні. Базове забезпечення (Grundsicherung) включає в себе виплати на житло та прожитковий мінімум. На початку травня Jobcenter має надіслати документи-заявки всім особам, які вже отримали підтвердження про отримання виплат від Управління з соціальних питань (Sozialamt). Ці документи ви маєте заповнити і подати у Jobcenter на отримання допомоги. Особи, які не отримали документи від Jobcenter до 10 травня, повинні звернутися за адресою jobcenter-bonn@jobcenter-ge.de.

Важливі адреси, контакти та лінки:

Управління у справах громадян міста Бонн

Bürgeramt der Stadt Bonn

Центр надання послуг

Dienstleistungszentrum

Berliner Platz 2, 53111 Bonn

buergeramt@bonn.de, 0228/77 66 77

Управління у справах іноземців і відділ надання послуг управління з соціальних питань

міста Бонн

Ausländeramt und Leistungsabteilung des Sozialamts der Stadt Bonn

Oxfordstraße 19, 53111 Bonn

Управління у справах іноземців району Рейн-Зіґ

Ausländeramt Rhein-Sieg-Kreis

Kaiser-Wilhelm-Platz 1

53721 Siegburg

Агентство праці

Agentur für Arbeit

Villemombler Str. 101, 53123 Bonn

Hotline auf Ukrainisch und Russisch: 0911/178-7915

Інтеграційний пункт Бонна (Агентство праці)

Integration Point Bonn (Agentur für Arbeit)

Rochusstraße 4, 53123 Bonn-Duisdorf

Центр пошуку роботи міста Бонн

Jobcenter Bonn

Rochusstraße 6 und 12

Центр пошуку роботи в районі Рейн-Зіґ

Jobcenter Rhein-Sieg

Торговельно-промислова палата Бонна/Рейн-Зіґа

Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg

Bonner Talweg 17, 53113 Bonn

www.ihk-bonn.de

Anna Tereshchenko: tereshchenko@bonn.ihk.de, 0228/2284 216

Лінк на реєстраційну форму Інтеграційного пункту: www.jobcenter-bonn.de/wp-content/uploads/2020/08/200814_Meldebogen_IP-Neukunde_2020.pdf

Бланки заяв на отримання дозволу на проживання в районі Рейн-Зіґ (німецькою та російською мовами):

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