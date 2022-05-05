Туристичні пам‘ятки : Поради щодо дозвілля для Бонна та Рейн-Зіга

Зібенґебірґе Foto: Andreas Dyck

У Бонні та Рейн-Зігу є що побачити та відкрити. У нас є кілька порад щодо активного відпочинку.

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Лісопарк Вальдау (Waldau)

Потрапити з міста до лісу можна дуже швидко, відвідавши лісопарк Вальдау у районі Венусберґ. Він заходиться на півночі лісового масиву Коттенфорст і сподобається любителям природи. У загонах для диких тварин живуть дикі кабани та олені, спостерігати за якими цікаво великим і маленьким відвідувачам. Через ліс веде спеціальна доріжка „Шлях біологічного розмаїття» довжиною 2,3 км. На доріжці є 9 зупинок та 15 інформаційних табличок про природу. На одній ділянці можна ходити босоніж, щоб відчути природу ще ближче.

Foto: Benjamin Westhoff

Адреса: Haus der Natur, An der Waldau 50, 53127 Bonn

Ціна: безкоштовно

Як доїхати: Автобус 602 до зупинки Waldau, Bonn-Venusberg

Боннський собор (Bonner Münster)

Збудований у 11-му столітті Боннський собор, Bonner Münster, є символом міста. Базиліка є головною католицькою церквою Бонна. Після реставрації церква від жовтня 2021 року відкрита для відвідувачів і її можна знову побачити у всій красі. Собор був збудований над могилами мучеників Кассіуса та Флорентіуса, покровителів міста. Особливість церкви – клуатр, якому близько 900 років. Це найбільший романський клуатр на північ від Альп, що зберігся до наших днів. Для декого з жителів Бонна це оаза спокою посеред виру міського життя.

Foto: Benjamin Westhoff

Адреса: Münsterplatz, 53111 Bonn

Години роботи: від 7:30 до 19:00

Музей повоєнної історії Німеччини (Haus der Geschichte)

В історичному музеї Haus der Geschichte, що розташований на так званій Боннській музейній милі (Bonner Museumsmeile), можна вирушити в подорож у часі й дізнатися про історію Німеччини після 1945 року. Постійна експозиція починається з років після Другої світової війни. Вона розповідає про новий етап, про поділ Німеччини, про розвиток Західної Німеччини та НДР та про те, що дало їхнє возз’єднання. Відвини постійної експозиції та тематичних виставок безкоштовні. Хто хоче краще зрозуміти місто Бонн та політичну історію Німеччини, тому варто піти маршрутом «Шлях демократії». Він починається біля музею Haus der Geschichte. Приблизно за 100 хвилин можна пішки обійти місця в Бонні, пов’язані з темою демократії. На табличках з текстом можна дізнатися про значення колишніх історичних будівель.

Foto: Benjamin Westhoff

Адреса: Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Ціна: безкоштовно

Як доїхати: міський трамвай, лінії 63, 66, 67 та 68 , або лінія 16 до зупинки Heussallee/Museumsmeile

Зоологічний музей Кеніґа (Museum Koenig)

У зоологічному музеї Кеніґа, названий на честь його засновника, вченого-зоолога Александера Кеніґа, можна не лише подивитися на експонати, тут займаються наукою. Зоологічний дослідний музей захоплює любителів природи від 1934 року. Там розташована зоологічна колекція, що демонструє розмаїття видів у всьому світі.

Foto: Nicolas Ottersbach

Ціна: 6 євро, зі знижкою 3 євро

Години роботи: від вівторка до неділі, від 10:00 до 18:00 Uhr (по середах до 21:00)

Адреса: Adenauerallee 160, 53113 Bonn Як доїхати: міський трамвай, лінії 16, 18, 63 та 66 до зупинки Museum Koenig

Будинок-музей Бетховена (Beethovenhaus)

У центрі міста зберігся будинок, у якому в 1770 році народився найвідоміший син міста - композитор Людвіґ ван Бетховен. Цей будинок – символ міста й приваблює людей з усього світу. У музеї зберігається найбільша у світі колекція творів Бетховена. Музей працює щодня від четверга до понеділка, від 10:00 до 18:00. По вівторках та середах музей не працює.

Foto: Benjamin Westhoff

Ціна:10 євро для дорослих, 7 євро для дітей

Адреса: Bonngasse 22-24, 53111 Bonn

Як доїхати: міський трамвай, лінії 61, 62 та 66 до зупинки Bertha-von-Suttner-Platz

Парк дозвілля Райнауе (Rheinaue)

Foto: Benjamin Westhoff

Від моменту його заснування до федеральної виставки садівництва 1979 року парк дозвілля Райнауе став одним із улюблених місць відпочинку жителів Бонна. Коли хороша погода, тут можна відпочити на галявинах та посидіти на березі озер та Рейну. Парк має площу 160 гектарів. Є численні місця для грилю, які можна вільно використовувати. Весною та влітку парк приваблює відвідувачів численних заходів, концертів та блошиного ринку.

Адреса: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Ціна: безкоштовно

Як доїхати: міський трамвай, лінія 66 до зупинки Rheinaue, Bonn-Hochkreuz

Замок Поппельсдорф та Ботанічний сад (Schloss Poppelsdorf und Botanischer Garten)

У 18-му столітті для Бонна почалися блискучі часи. Курфюрст Йозеф Клеменс, який тоді жив тут, бачив замки французького «короля-сонця» та за допомогою французьких архітекторів та будівельників дав наказ збудувати в Бонні схожі будівлі. Замок Поппельсдорф був збудований від 1723 до 1761 року й слугував кельнським курфюрстам місцем для розваг. Поппельсдорфська алея поєднує цей замок і замком курфюрстів, який вони збудували як свою резиденцію. Сьогодні там головний корпус Боннського університету. У замку Поппельдорф знаходиться університетський Ботанічний сад. Вхід до Ботанічного саду коштує по неділях та у святкові дні 3 євро, зі знижкою 1 євро. У всі інші дні вхід вільний.

Foto: Benjamin Westhoff

Адреса: Meckenheimer Allee 171, 53115 Bonn

Як доїхати: міський трамвай, лінія 61 до зупинки Poppelsdorfer Allee

Замок курфюрстів та Дворний сад (Kurfürstliches Schloss und Hofgarten)

У центрі міста стоїть замок курфюрстів, у якому тепер розташовано головний корпус Боннського університету. Його було зведено у 18 столітті. Колишню резиденцію можна вільно відвідувати. Поруч розташований великий Дворовий сад (Hofgarten) з гральним майданчиком для дітей.

Foto: Volker Lannert

Адреса: Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn

Берег Рейну в Бойлі (Beueler Rheinufer)

На правому березі Рейну знаходиться район Бойель. Його називають сонячною стороною Бонна, там багато маленьких кам’янистих пляжів. За хорошої погоди мешканці міста люблять там відпочивати й загоряти на сонці. На набережній можна чудово гуляти. Далі на південь є ще більші пляжі на Рейні, але плавати в річці неможна – сильна течія небезпечна для життя.

Foto: Nicolas Ottersbach

Замок Драхенфельз та лісопарк Зібенґебірґе (Drachenfels und Siebengebirge)

Якщо вам до вподоби довгі прогулянки, вам варто відвідати замок Драхенфельз (Драконова скеля) та лісопарк Зібенґебірґе (Семигір’я). До плато можна дістатися «шляхом віслюків» чи «шляхом карет», а там роздивитися руїни фортеці Драхенфельз. Звідти відривається чудовий вид на лісопарк Зібенґебірґе, Бонн, а за хорошої погоди видно навіть Кельн. Шлях на гору веде повз романтичний замок Драхенфельз. У парку Зібенґебірґе є багато стежок та руїн фортець. Тут загалом понад 50 пагорбів, з якими пов’язано чимало легенд. Стежки ведуть через ліс та розбите каміння. Популярністю користується також руїна фортеці Левенбурґ. Туди можна дістатися з Рендорфа та Бад Хоннефа.

Foto: Frank Homann

Ціна: прогулянка стежками до Драхенфельзу безкоштовна, на гірський трамвай Драхенфельзбан треба купувати квиток.

Aдреса: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Як доїхати: міський трамвай, лінія 66 до зупинки Königswinter Fähre

Басейни

У Бонні є чимало басейнів, критих і просто неба. Басейни просто неба відкриваються від кінця травня. У басейні Römerbad на півночі міста є дві особливості: басейн з хвилями та 10-метрова вишка для стрибків.

Aдреса: Eduard-Spoelgen-Straße 11, 53117 Bonn

Еннертбад Пюцхен (Ennertbad Pützchen)

Басейн Еннертбад у районі Пюцхен знаходиться на північ від природоохоронної зони Еннерт і приваблює високою вишкою та великим басейном.

Aдреса: Holtorfer Str. 40, 53229 Bonn

Панорамний басейн Рюнґсдорф (Panoramabad Rüngsdorf)

Чудове розташування басейну в Рюнґсдорфі відкриває мальовничу панораму на Зібенґебірґе прямо поруч з Рейном.

Aдреса: Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn

Відкритий басейн Фрісдорф (Freibad Friesdorf)

«Фрізі», як його часто називають, це невеликий, але затишний басейн.

Адреса: Margaretenstraße 14, 53175 Bonn

Лісопарк диких тварин Роландсек (Wildpark Rolandseck)

У лісовому парку Роландсек на вас чекає зустріч з недоторканою природою та дикими тваринами у просторих загонах. Там можна зустріти оленів, муфлонів, ланей, диких кабанів, високогірних биків, гірських кіз та віслюків.

Години роботи: Від березня до листопада, від середи до неділі, від 10:00 до 18:00 (по святах відкрито)

Ціна: для дорослих - 4,50 євро, для дітей від трьох до 13 років - 3,50 євро, для школярів і студентів - 4 Euro; собакам вхід заборонено

Aдреса: Am Kasselbach 4, 53424 Remagen-Rolandseck

Інші музеї

Музей мистецтва (Kunstmuseum)

Боннський музей належить до найбільших та відомих у Німеччині музеїв сучасного мистецтва. Його колекція нараховує близько 7500 робіт художника Ауґуста Маке, мистецтво рейнських експресіоністів, а також колекцію німецького мистецтва після 1945 року.

Адреса: Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn

Федеральний музей мистецтва (Bundeskuntshalle)

Погляд на мистецтво, культуру та науку пропонує федеральний музей мистецтва Bundeskuntshalle. Його програма охоплює мистецтво всіх епох.

Адреса: Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn

Краєзнавчий музей Рейнської області (Rheinisches Landesmuseum Bonn)

У краєзнавчому музеї LVR представлено історію регіону за останні 400.000 років і до сучасності. Це єдиний культурно-історичний музей у Рейнській області.

Адреса: Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn

Єгипетський музей Бонна (Ägyptisches Museum Bonn)

На площі в 300 квадратних метрів представлено колекцію знахідок древнього Єгипту.

Адреса: Regina-Pacis-Weg 7, 53113 Bonn

Жіночий музей (Frauenmuseum)

Багато жіночою творчості та розмаїття демонструє Жіночий музей. Там виставлені роботи німецьких та закордонних майстринь.

Адреса: Im Krausfeld 10, 53111 Bonn

Німецький музей Бонн (Deutsches Museum Bonn)

Познайомитися з сучасними науково-технічними досягненнями Німеччини можна в Німецькому музеї.

Адреса: Ahrstraße 45, 53175 Bonn

Музей арифметики (Arithmeum)

Університетський музей арифметики має найкраще в світі зібрання механічних рахувальних машин.