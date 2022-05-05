Ініціатива Солідарність Бонн Україна : Як Бонн допомагає українцям

Члени ініціативи Солідарність Бонн Україна SoliBU перед старою ратушeю. Foto: Benjamin Westhoff

Ініціатива Солідарність Бонн Україна SoliBU допомагає українцям у Бонні та на Батьківщині.

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Тисячі людей втекли від нищівної війни в Україні. Багато мешканців Німеччини готові допомогти українським біженцям. У місті Бонн, яке розташоване за 1400 кілометрів від України, війна також викликала величезну хвилю солідарності. Хорошим прикладом є благодійна ініціатива «Солідарність Бонн Україна» (Solidarität Bonn Ukraine, скорочено: SoliBU), яка поставила собі за мету допомогти постраждалим від війни українцям.

Ця волонтерська ініціатива зібрала навколо себе багато жителів Бонна. До них належать політолог Павло Гросул та керівник проектів Юлія Мюллер. У перші дні війни Павло організував у Бонні демонстрацію: «Я не міг просто спостерігати, я хотів зробити щось конкретне», - розповідає волонтер. Те саме відчуття було й у Юлії, яка почала активно займатися збором ліків і транспортувати їх в Україну. Юлія закликала до допомоги у групі WhatsApp і була приголомшена тим, скільки людей відгукнулось на її заклик. Щоб спрямувати цю величезну готовність допомогти у належному напрямку і надати їй структуру, Юлія і Павло почали співпрацювати і заснували ініціативу SoliBU.

Зараз у SoliBU є координаційна команда і велика кількість волонтерів. З одного боку ініціатива підтримує біженців у Бонні, з іншого – українців, які залишаються на Батьківщині. «Для нас неймовірно важливо, щоб українці відчували гостинність Бонну, щоб вони мали змогу знайомитися зі своїми німецькими сусідами та інтегруватися у наше суспільство», – розповідає Юлія. Разом з організаціями-партнерами SoliBU розробила різноманітні пропозиції дозвілля для біженців: екскурсії, майстер-класи, дитячий театр, концерти, мовні курси та інформаційні заходи. Особливо популярним є кафе-формат «Шевченко в гостях у Бетховена». Український поет, художник і національний герой Тарас Шевченко був сучасником Людвіга ван Бетховена. Також SoliBU організовує у Бонні мітинги солідарності з Україною.

В Україні SoliBU співпрацює з центром для біженців у Львові на базі Львівської теологічної семінарії. Щодня туди прибуває до п’ятиста біженців, яких через кілька днів розподіляють в інші міста західної України, Польщі або Німеччини. «З початку війни професори, викладачі та студенти семінарії цілодобово працювали, щоб забезпечити продуктами та ліками як численних біженців, так і людей, що залишаються в зонах бойових дій», – каже Юлія. Тому важливим завданням для SoliBU є підтримка львівського складу гуманітарною допомогою. В межах України цю допомогу транспортують українські водії, ризикуючи власним життям. Серед них багато чоловіків, чиї сім’ї сьогодні перебувають у Бонні.