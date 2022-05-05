Інформація про освіту : Що треба робити, аби записати дитину до школи чи дитсадка?

Дошкільнят приймають у дитячий садок. Foto: dpa/Monika Skolimowska

У Німеччині існує так званий шкільний обовʼязок (Schulpflicht) - зобовʼязання відвідувати навчання, за якe відповідають батьки. Дітей та підлітків, які через війну були змушені переїхати до Бонна і офіційно зареєструвались у місті, він також стосується.

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У Німеччині існує так званий шкільний обовʼязок (Schulpflicht) - зобовʼязання відвідувати навчання, за якe відповідають батьки. Дітей та підлітків, які через війну були змушені переїхати до Бонна і офіційно зареєструвались у місті, він також стосується. Місце навчання при цьому визначає місцеве освітнє відомство (Schulamt).

Діти віком від шести років відвідують початкову школу (Grundschule), де навчання відбувається з першого по четвертий класи. У Бонні в більшості початкових шкіл для учнів також передбачені групи подовженого дня, де дитиною опікуватимуться і після завершення навчання.

Після початкових класів дівчата та хлопці переходять на наступну сходинку, на якій існує вибір з одразу декількох типів середніх шкіл, які широко представлені у Бонні. Так, у місті є 19 гімназій (Gymnasium) з різними спеціалізаціями. Серед них: математика, природознавчі науки, мови, музика та спорт. Усі гімназії (а це навчання з пʼятого по тринадцятий класи) зазвичай готують дитину до так званого „абітур“ (Abitur) - німецького відповідника ЗНО, необхідного для вступу до університетів і отримання вищої освіти.

Пʼять „спільних“ шкіл (Gesamtschule) Бонна мають диференційовану систему викладання, яка дозволяє готувати учнів як до професійної освіти, так і до вступу до університетів. Для другого випадку в цих школах передбачені так звані „гімназійні ступені“ (gymnasiale Oberstufe/Sekundarstufe II) - класи з одинадцятого по тринадцятий, в яких навчаються ті учні, які вирішили спробувати вибороти собі право на вищу освіту.

Сім „реальних“ шкіл (Realschule) Бонна, які передбачають навчання лише з пʼятого по десятий клас (Sekundarstufe I) надають дітям загальну шкільну освіту за розширеною програмою, що є основою для подальшого професійного чи шкільного навчання.

У чотирьох боннських „базових“ школах (Hauptschule) діти також навчаються з пʼятого по десятий класи та отримують базову загальну освіту.

Для дітей з особливими потребами у розвитку Бонн створив вісім спеціальних „розвиткових“ шкіл (Förderschule) різного спрямування. Також існують офіційно визнані платні „додаткові“ школи (Ergänzungsschule) на кшталт Боннської міжнародної школи (Bonn International School, або скорочено BIS).

За лінком shortlinks.bonn.de/7 можна скачати формуляр заяви на вступ до школи та заповнити його даними щодо дитини. Заповнений документ необхідно вислати на наступну адресу - ifk@bonn.de. Батьків та дитину після цього запросять на співбесіду до відповідної школи. Через складну актуальну ситуацію та велику кількість заяв до отримання такого запрошення може минути певний час. Адміністрація міста Бонн просить про розуміння та терпіння у звʼязку із цим.