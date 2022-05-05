портрет міста : Знайомтеся: Бонн та його регіон

Університет у Бонні Foto: Volker Lannert/Uni Bonn/Volker Lannert

Бонн та його регіон є дуже мальовничими, тому людям так подобається тут жити. Місцевий ландшафт є різноманітним, а населені пункти - сповнені старих будівель, церков, монастирів, музеїв та колекцій творів мистецтва.

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Знайомтеся: Бонн та його регіон є дуже мальовничими, тому людям так подобається тут жити. Місцевий ландшафт є різноманітним, а населені пункти - сповнені старих будівель, церков, монастирів, музеїв та колекцій творів мистецтва.

Бонн є одним з найстаріших міст у Німеччині. Його історія починається з древніх римлян, які невдовзі після початку нашої ери звели тут військовий табір та залишалися тут близько 400 років. Біля стін цих казарм виникло поселення, у якому жили сім‘ї військових. Саме з цих часів й збереглася назва міста - римляни називали його „Бонна“. На околиці цього міста, зруйнованого в ранньому середньовіччі, люди збудували церкву над могилами двох християнських мучеників, похованих на римському цвинтарі. З цього починається сьогоднішній Бонн, тому що ця церква є монастирською церквою, колишнім монастирем, який було побудовано 800 років тому і який тепер розташовано в центрі міста.

Внутрішній дворик Боннського собору. Foto: Benjamin Westhoff

Бонн був маленьким містом, у якому архієпископ Кельна побудував собі замок. Він був одним із наймогутніших правителів старої Німецької імперії. Цей замок та його сад збереглися - сьогодні у ньому розташовано університет.

При дворі цього правителя діяв знаменитий оркестр, у якому музикантом працював батько Людвіга ван Бетховена. Маленький Людвіг народився у Бонні у 1720 році і вчився при дворі курфюрста музиці та її написанню. Тут він розпочав свою кар‘єру, яка привела його до того, що він став одним з найвідоміших композиторів у світі. Написаний Бетховеном фінал Дев‘ятої симфонії, слова до якої написав Фрідріх Шиллер, є гімном Європи - „Оди до радості“, у якій йдеться про мир для усього людства.

У 1815 році Бонн увійшов до складу Королівства Пруссії. У цей час тут було засновано університет, який дуже швидко набув великого значення. Карл Маркс був одним з перших його студентів, згодом тут здобували освіту або викладали багато інших відомих жінок та чоловіків.

Міст Ремагену Foto: Martin Gausmann

Під час Другої світової війни частину старого міста Бонна було зруйновано, а міст через Рейн було підірвано. Південніше від Бонна береги Рейна у роки війни з‘єднував Ремагенський міст, де американці здобули одну з найважливіших перемог під час Другої світової війни. Політичне відродження Західної Німеччини після війни відбувалося значною мірою у Бонні. Тут засідала Парламентська рада, яка розробила Основний закон, який і до сьогодні є чинною демократичною та ліберальною конституцію Німеччини. У 1949 році Парламентська рада проголосила Бонн столицею Федеративної Республіки Німеччина, тобто Західної Німеччини. Бундестаг, Бундесрат, федеральний президент та уряд країни працювали протягом майже 50 років у Бонні. Багато будівель у місті нагадують зараз про ті часи. Бонн і на сьогодні є центром німецької політики. Велика кількість міністерств і багато державних установ мають головні офіси у цьому місті. Про повоєнну історію Німеччини розповідає й великий музей у Бонні (Haus der Geschichte). З тих часів у місті діють також художні музеї, у яких демонструються відомі експозиції.

З моменту переїзду уряду до Берліна у 2000 році Бонн став місцем розташування двох глобальних компаній. Тут розташовано головний офіс телекомунікаційного холдингу Deutsche Telekom, а також найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL/Deutsche Post, через який організовано значну частину світової торгівлі. У Бонні з того часу також розташовано офіс Організації Об‘єднаних Націй, у якому працює понад 1000 співробітників з усього світу і які, зокрема, опікуються політикою захисту клімату на планеті.

Околиці міста є мальовничими. Лише за кілька кілометрів на південь від Бонна ростуть виноградники. У сусідній долині річки Ар винороби переважно виробляють червоне вино. Рейн - одна з найважливіших річок Європи та міжнародний транспортний шлях. Зовсім поруч з містом він протікає поряд з Драхенфельзом, горою зі старовинним замком, звідки відкривається широкий вид на долину Рейну. Люди з усього світу приїжджають сюди вже понад 200 років, щоб помилуватися так званим „Романтичним Рейном“, який бере початок саме звідси. По обидва боки берегів річки на південь від Бонна стоять замки на зелених пагорбах. А кораблі йдуть Рейном у напрямку Північного моря або Швейцарії.

Бонн є інтернаціональним містом. Дуже поряд - Франція, а також Бельгія та Нідерланди. Європа для мешканців Бонна є дуже важливою, адже багато з них працює у міжнародних організаціях або займається науковою діяльністю. Усе це й формує місцеве життя.

Все змінюється для мешканців Бонна один раз на рік - під час карнавалу. Тоді люди протягом кількох днів, які є вихідними, святкують на вулицях міста та у кафе. У Розенмонтаг („рожевий понеділок“) вони довгою ходою проходять містом і святкують життя.

Боннцям, а також людям цього регіону подобається тут жити. Тут є багато маленьких сіл і міст, які мають свою власну окрему історію: Бад-Годесберг з готелями на Рейні, Петерсберг високо над Рейном, Міхаельсберг у Зігбурзі зі старим монастирем, Айфель з абатством Марія Лаах і, звичайно, Кельн, який от уже 2000 років є великим мегаполісом і у центрі якого височіє величний собор.