Grußworte : Вас вітають Рейн, Зіг і Ар

Foto: Benjamin Westhoff

Любі українці, ласкаво просимо! Це жахливо: тікати з батьківщини, мусити розлучитися з рідними, спостерігати картини руйнувань того, що колись було домівкою. Можливо, це Вас трохи втішить, якщо Ви знатимете, що ми робимо все для того, аби Ви почувалися тут у безпеці та спокої.

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Любі українці,

ласкаво просимо!

Це найменше, що я можу Вам сказати. Це жахливо: тікати з батьківщини, мусити розлучитися з рідними, спостерігати картини руйнувань того, що колись було домівкою. Можливо, це Вас трохи втішить, якщо Ви знатимете, що ми робимо все для того, аби Ви почувалися тут у безпеці та спокої.

Усі, хто нині постав перед порожнечею, потребують нашої допомоги, і ми охоче її надаємо. Це справді виклик і не все відбувається бездоганно. Часто ми б хотіли допомагати ще швидше. Хоча мені важко просити Вас про терпіння і розуміння в цій ситуації, я прошу про це. Будьте певні: ми робимо все задля того, щоб Ви та Ваші родини могли з певністю дивитися в майбутнє.

Зараз я хочу ще раз подякувати всім людям, які відкрили свої серця та двері, допомагають владнувати справи, збирають пожертви, готові вислухати. Ця готовність допомогти і солідарність зворушують мене і спонукають пишатися. Я сподіваюся, Ви відчуваєте, що Вам тут раді!

Ваша Катя Дьорнер

Очільниця Бонна

Очільниця Бонна Катя Дьорнер Foto: Benjamin Westhoff

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Дорогі громадянки

та громадяни з України!

Безглузда війна змусила Вас покинути Вашу батьківщину та родини, тікати від смерті та знищення. Як голова адміністрації району Рейн-Зіґ разом із очільниками 19 міст і громад я вітаю Вас тут.

Багато людей із району Рейн-Зіґ одразу зголосилися Вам допомогти. Вони пропонують житло, збирають їжу та речі щоденного вжитку. Ми робимо, що можемо, аби підтримати Вас і допомогти Вам знайти безпечне місце та спокій.

У районі Рейн-Зіґ ми об‘єдналися і хочемо Вам допомогти подолати пережите і знайти нову мужність для майбутнього.

Ми всі хочемо, щоб насилля чимскоріш припинилося та щоб у Вашу країну повернулися мир і свобода.

Ваш

Себастіан Шустер

Голова районної адміністрації Рейн-Зіґ

Себастіан Шустер, Голова районної адміністрації Рейн-Зіґ Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

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Liebe Menschen aus der Ukraine - herzlich willkommen!

Das ist das Mindeste, was ich Ihnen sagen kann. Es muss fürchterlich sein, aus seiner Heimat flüchten, geliebte Menschen zurücklassen zu müssen, die Bilder der Zerstörung zu sehen von dem, was einmal Ihr Zuhause war. Vielleicht bietet es etwas Trost, wenn Sie wissen, dass wir alles dafür tun, damit Sie sich hier wohl fühlen und zur Ruhe kommen können.

Alle, die nun vor dem Nichts stehen, bedürfen unserer Hilfe und diese leisten wir gerne. Es stimmt: Es ist eine Herausforderung und es ist nicht alles ideal. Oft würden wir gern noch schneller helfen. Auch wenn es mir schwerfällt, Sie in Ihrer Situation um Geduld und Verständnis zu bitten, tue ich es doch. Seien Sie versichert, wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass Sie und Ihre Familien nach vorne schauen können.

An dieser Stelle möchte ich nochmal allen Menschen danken, die Herz und Tür geöffnet haben, die bei Erledigungen begleiten, Spenden organisieren, ein offenes Ohr haben. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität berührt mich und macht mich stolz. Ich hoffe, Sie spüren, dass Sie willkommen sind!

Ihre Katja Dörner

Oberbürgermeisterin von Bonn

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Liebe Bürgerinnen und

Bürger aus der Ukraine!

Ein sinnloser Krieg hat Sie gezwungen, Ihre Heimat und Ihre Familien zu verlassen und vor Tod und Zerstörung zu fliehen. Als Landrat des Rhein-Sieg-Kreises möchte ich Sie zusammen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 19 Städte und Gemeinden hier bei uns herzlich willkommen heißen!

Ohne zu zögern haben sich viele Menschen im Rhein-Sieg-Kreis bereit erklärt, Ihnen zu helfen: Sie bieten Wohnungen an, sammeln Lebensmittelspenden sowie Dinge des alltäglichen Bedarfs. Wir unterstützen Sie nach Kräften darin, hier Sicherheit zu finden und erst einmal zur Ruhe zu kommen.

Wir im Rhein-Sieg-Kreis stehen zusammen! Wir wollen Ihnen helfen, das Erlebte zu verarbeiten und neuen Mut für die Zukunft zu schöpfen!

Wir alle wünschen uns, dass die Gewalt bald ein Ende hat, so dass Friede und Freiheit wieder in Ihr Land zurückkehren.

Ihr Sebastian Schuster