Інформація для українців : Aдреси в окрузі Рейн-Зіг

Українці на курсах німецької мови Foto: Nadine Quadt

У цьому спеціальному випуску газети General-Anzeiger українською мовою ми хочемо поінформувати усіх людей, які втекли від війни в Україні та прибули до Бонна та його регіону, про важливі адреси та координаційні центри, а також познайомити з корисною інформацією про Бонн та його регіон.

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Громади округу Рейн-Зіг надають новоприбулим українцям велику кількість інформації щодо формальностей, повʼязаних з прибуттям та проживанням, подачею заявки на статус біженця, фінансової підтримки, медичної допомоги, шкіл, курсів німецької мови (все це здебільшого німецькою та українською мовою) та надають контакти відповідальних за ці питання відомств та волонтерів.

Далі наведено перелік джерел такої інформації.

Округ Рейн-Зіг: Важливу інформація від окружної адміністрації щодо українських біженців можна знайти за адресою www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine. Там зокрема є вказівки щодо отримання дозволу на перебування, відвідування школи для дітей, вивчення мови, освіти і роботи, а також медичної допомоги. Окружне відомство з питань іноземців (Ausländeramt) також створило гарячу лінію за телефоном +49 (0) 2241/13 3990. Також можна надсилати електронні листи на адресу ukraine@rhein-sieg-kreis.de.

ЗАНКТ-АУГУСТІН: Місто Занкт-Аугустін (Sankt Augustin) розмістило за посиланням www.sankt-augustin.de/ukraine-hilfe інфографіку щодо усіх важливих тем, як то надання допомоги, школи, дитячі садки та житло. Міхаель Ліндлар (Michael Lindlar) з міської спеціалізованої служби з питань житла (Fachdienst Wohnen) надає консультації з питань щодо пошуку прихистку за телефоном +49 (0) 2241/243-411 чи за електронною адресою Michael.Lindlar@sankt-augustin.de. Консультації та підтримку також пропонує Іріс Адамс (Iris Adams) з міського консультаційного центру для мігрантів та біженців (Migranten-und Flüchtlingsberatung) за телефоном +49 (0) 2241/243-542 та електронною адресою Iris.Adams@sankt-augustin.de.

ТРОЙСДОРФ: Місто Тройсдорф (Troisdorf) зібрало та розмістило за адресою www.troisdorf.de багато інформації щодо прийому та підтримки людей з України. З відділом надання послуг (Bürgerbüro) місцевої адміністрації можна звʼязатися за телефоном +49 (0) 2241/900-901 чи за електронною адресою Buergerbuero@troisdorf.de. Реєстрація українських біженців відбувається у відомстві зі справ іноземців (Ausländeramt) за телефоном +49 (0) 2241/900 476.

ХЕННЕФ: Міська адміністрація міста Хеннеф (Hennef) зібрала всю інформацію довкола теми „біженці з України“ за посиланням www.hennef.de/ukraine. Пропозиції для мовних курсів для українців приймає Юлія Герхардс-Функе (Julia Gerhards-Funke) зі служби у соціальних справах за телефоном (Amt für soziale Angelegenheiten) +49 (0) 2242/888 126 чи за електронною адресою julia.gerhards-funke@hennef.de.

ЗІГБУРГ: Також і місто Зігбург (Siegburg) виставило інформацію для тих, хто шукає допомоги, на сторінці www.siegburg.de/stadtleben-aktuelles/als-ukrainer-in-siegburg/index.html.

ВАХТБЕРГ: За посиланням www.wachtberg.de можна знайти усю відповідну інформацію за ключовим словом „Солідарність з Україною“ (Solidarität mit der Ukraine). Також у ратуші є відповідальні особи, як Ян Шаттон (Jan Schatton), якому можна зателефонувати за номером +49 (0) 228/9544 219.

РАЙНБАХ: Місто Райнбах (Rheinbach) створило координаційний центр „Допомога Україні“ (Ukrainehilfe), звʼязатися з яким можна за електронною адресою ukrainehilfe@stadt-rheinbach.de а також за телефоном +49 (0) 2226/917 555. Всю інформацію на цю тему можна знайти за адресою www.rheinbach.de/cms121a/aktuelles/Ukraine-Hilfe/.

СВІСТТАЛЬ: Щодо всіх питань довкола України та прийому біженців громадою Свістталю (Swisttal) було створено координаційний центр, в який можна додзвонитися з понеділка по пʼятницю з 9:00 до 11:00 за телефоном +49 (0) 151/52902859. Письмові запити можна надсилати на електронну адресу ukrainehilfe@swisttal.de. У відділ надання послуг (Bürgerbüro) місцевої адміністрації можна зателефонувати за номерами +49 (0) 2255/309 320 та +49 (0) 2255/309 321.

МЕКЕНХАЙМ: Вся важлива інформація, зокрема й українською мовою, доступна на сторінці www.meckenheim.de/cms117/aktuelles/mitteilungen_rathaus/artikel/76677/. Також місцева адміністрація створила гарячу лінію за телефонним номером +49 (0) 2225/917 888.

АЛЬФТЕР: Всю інформацію можна знайти за адресою www.alfter.de/topmeldung/pm334-hilfe-fuer-menschen-in-und-aus-der-ukraine.

КЕНІГСВІНТЕР: Місто Кенігсвінтер (Königswinter) зібрало усі важливі дані щодо теми „Допомога Україні“ за адресою www.koenigswinter.de/de/ukraine. Також адміністрація створила гарячу лінію за телефонним номером +49 (0) 2244/889-5055, яка є доступною з понеділка по четвер з 8:30 до 12:30 та з 14:00 до 16:00, а також у пʼятницю з 8:30 до 12:00.

БАД-ХОННЕФ: Місто Бад-Хоннеф (Bad Honnef) зібрало на окремій сторінці https://meinbadhonnef.de/soziales-familie/ukrainehilfe/ усю важливу інформацію для біженців з України. Контактною особою є Надін Батцелла (Nadine Batzella), голова відділу у соціальних справах та біженців (Bereich Soziales und Asyl), якій можна подзвонити за телефонним номером +49 (0) 2224/184 194 та написати електронного листа за адресою Sozial@Bad-Honnef.de.