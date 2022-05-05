Інформація для українців : Важливі адреси у Бонні

Первинний координаційний центр у Бушдорфі. Foto: Benjamin Westhoff

У цьому спеціальному випуску газети General-Anzeiger українською мовою ми хочемо поінформувати усіх людей, які втекли від війни в Україні та прибули до Бонна та його регіону, про важливі адреси та координаційні центри, а також познайомити з корисною інформацією про Бонн та його регіон.

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Любі читачки і читачі!

У цьому спеціальному випуску газети General-Anzeiger українською мовою ми хочемо поінформувати усіх людей, які втекли від війни в Україні та прибули до Бонна та його регіону, про важливі адреси та координаційні центри, а також познайомити з корисною інформацією про Бонн та його регіон. Цю інформацією було складено редакцією General-Anzeiger - найбільшою щоденною газетою у Бонні та регіоні. Ми щиро вітаємо вас усіх!

Неможливо точно сказати, яка кількість біженців з України на даний момент живе у Бонні та його регіоні. Багато з них, зокрема, зупинилося у своїх родичів чи друзів. Найпершою адресою для більшості прибулих з України є Німецький Червоний Хрест (Deutsche Rote Kreuz, DRK), представництво якого розташовано на вулиці Будапештерштрассе (Budapester Straße) у центрі Бонна. Звідти усіх доставляють до первинного координаційного центру у районі Бонна Бушдорф (Buschdorf). Тут прибулими опікується працівник DRK Петер Вінтер (Peter Winter) та його команда, вони надають людям їжу та воду, також першу медичну допомогу та спальне місце. Тут люди насамперед можуть перепочити після труднощів, що виникали під час втечі з України, допоки їх не буде розміщено в гуртожитках, готелях або приватних помешканнях. Як повідомили у мерії Бонна, станом на 14 квітня у місті офіційно зареєструвалося 3.040 біженців з України. Їхня кількість щодня збільшується. Ось адреса установи для первинного прийому біженців:

Первинний координаційний центр, Ернст-Роберт-Курціус-штрассе, буд. 12, 53117, Бонн-Бушдорф (Erstanlaufstelle, Ernst-Robert-Curtius-Str. 12, 53117 Bonn-Buschdorf), він працює щодня 24 години на добу. Тут є достатня кількість місць для паркування для тих біженців, які приїхали на власних автомобілях.

Услід за цим усі мають зареєструватися у центрі адміністративних послуг міста Бонн за адресою Берлінер платц 2 (Berliner Platz 2). Для того, щоб пройти реєстрацію, потрібно записатися на прийом, у Бонні це можна зробити, написавши листа за електронною адресою buergeramt@bonn.de або зателефонувавши до кол-центру за номером телефону 0228 77 66 77. На цей прийом потрібно взяти з собою паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а також довідку від власника житла, у якому ви зупинилися. Реєстраційний бланк та форму довідки від власника житла можна завантажити на вебсайті міста Бонн за адресою www.bonn.de, використовуючи пошуковий запит „Informationen für Geflüchtete“ („Інформація для біженців“).

Біженці з України на даний момент мають право на отримання матеріальної допомоги, яка передбачена законом про матеріальну допомогу для прохачів притулку. Щоб отримати матеріальну допомогу, слід звертатися до служби соціального захисту у Бонні - за номером телефону 0228/77 49 65 або за електронною адресою asylblg@bonn.de можна записатися на прийом, під час якого подати відповідну заяву на отримання допомоги. Попередня реєстрація при цьому не є обов‘язковою. Адреса:

Служба соціального захисту та житлового забезпечення

Надання матеріальної допомоги за законом про матеріальну допомогу для прохачів притулку

Оксфордштрассе 19

(Amt für Soziales und Wohnen

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Oxfordstraße 19)

Для отримання дозволу на перебування та на роботу (детальнішу інформацію на тему працевлаштування читайте далі на шпальтах цього випуску газети) слід звертатися до

Відомства у справах іноземних громадян

Оксфордштрассе 19

53111 Бонн

(Ausländeramt, Oxfordstraße 19, 53111 Bonn)

Координаційний центр щодо України:

Тел. 0228 – 77 60 52, 77 60 53

E-mail: ukraine(at)bonn.de

Той, кому необхідна допомога з перекладом, може звернутися на гарячу лінію з допомоги біженцям відомства з питань інтеграції за номером телефону 0228 775377.

Окрім того, на сайті www.integration-in-bonn.de це відомство зібрало усю важливу довідкову інформацію.

Foto: Benjamin Westhoff Відомство у справах іноземних громадян на Оксфордштрассе. zurück

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