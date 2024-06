Neuerungen für Verbraucher Rente, Cannabis, Getränkedeckel: Das ändert sich im Juli

Ab dem 1. Juli darf die Droge Cannabis laut Cannabis-Gesetz in speziellen Vereinen gemeinschaftlich angebaut und an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Der Konsum in den Anbauvereinigungen, wie sie im Gesetz heißen, ist aber nicht erlaubt. Die Vereine dürfen maximal 500 Mitglieder haben und Cannabis in begrenzten Mengen nur an diese Mitglieder abgeben und nicht verkaufen. In NRW dürfen bis zu 3000 Cannabis-Clubs öffnen. Die Landesregierung rechnet mit einem komplizierten Antragsverfahren, das die Ordnungsämter bearbeiten müssen. Deswegen sei unklar, wann der erste Club an den Start geht.