Deutsche Bahn, Mautgesetz und Weinflaschen Das ändert sich für Verbraucher im Dezember

Diese Änderung steht jedes Jahr an: der Winterfahrplan der Deutschen Bahn tritt am 10. Dezember in Kraft. Es ändert sich also etwas an einigen Abfahrtszeiten oder der Taktfrequenz von Zügen. Beispielsweise soll es mehr Züge zwischen Berlin und München, Hamburg und Magdeburg sowie auf den Strecken Berlin - Wuppertal - Köln, Magdeburg - Schwerin - Rostock und Nürnberg - Jena - Leipzig geben. Zum Teil werden auch zusätzliche Halte angeboten.