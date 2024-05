Klimawandel Welche Bäume werden das Waldsterben überleben?

Mit dem Engpass drohen negative Auswirkungen auf die Holzproduktion, die Kohlenstoffspeicherung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Stark schwinden wird den Ergebnissen zufolge beispielsweise der derzeitige Artenpool in Südwesteuropa. Weniger betroffen werde Mittelosteuropa sein. Auch in den großen europäischen Gebirgszügen bleibe der Anteil der Baumarten, die derzeit in diesen Gebieten klimatisch geeignet sind und es während des gesamten Jahrhunderts bleiben, vergleichsweise hoch. Der Grund sei wahrscheinlich, dass viele Baumarten in diesen Regionen derzeit an der Grenze ihres tolerablen Kältebereichs stehen – künftig werden die Temperaturbedingungen für sie also eher günstiger.