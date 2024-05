Unfälle im Fluss Warum das Schwimmen im Rhein so gefährlich ist

„Der Rhein lügt einen an“, warnt Volker Ruberg, Leiter der Wasserschutzpolizeiwache Bonn. „Gerade bei schönem Wetter wirkt er ruhig und einladend, aber man sieht ihm nicht an, wie schnell die Strömung ist.“ Auch gebe es Unterströmungen und verschiedene Temperaturen im Wasser, die auf den Körper einwirkten. So komme es auch schnell zu Unterkühlung. Zudem könnten Strudel selbst geübte Schwimmer unter Wasser ziehen, erklärt der Polizei-Hauptkommissar. Solche Verwirbelungen fänden sich vor allem hinter den steinernen Kribben, die in den Rhein ragen und manche wiederum besonders dazu verleiten, ins Wasser zu springen.