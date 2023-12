Laut, überfüllt, kitschig Warum der Besuch des Weihnachtsmarktes für uns dazugehört

Natürlich sind Weihnachtsmärkte Rummelplätze im Winterlook; zwischen Glühweinstand, Reibekuchenbude und Kinderkarrussel geht es um Kommerz. Die Ansammlungen von Häuschen mit Kunstschnee-Verzierung, die in vielen deutschen Innenstädten in diesen Wochen ein wenig winterliches Flair in die Fußgängerzonen bringen sollen, sind schließlich Märkte. Und verkörpern damit so ziemlich das Gegenteil von der Idee des christlichen Advents. Denn der ist eigentlich eine Zeit der Einkehr, der Buße und Besinnung und auch des Fastens. Stattdessen Klingelingeling-Gedudel in Dauerschleife, Fettgebackenes, Alkohol. Doch allen puristischen Klagen über Traditionsvergessenheit und Rückzug des Religiösen zum Trotz: Weihnachtsmärkte sind beliebt, sie locken die Einheimischen zurück in die Innenstädte und ziehen Touristen aus aller Welt an. Der Besuch gehört für viele Menschen einfach dazu. Egal, was das Klebeglas Glühwein kostet. In diesem Jahr sehnen sich viele vielleicht sogar noch etwas mehr nach ein wenig Outdoor-Wohligkeit. Je schlimmer die Weltlage, je trüber Wetter und Wirtschaftsaussichten, desto gefragter das Beisammensein mit Freunden, Familie, Kollegen am Bratwurststand. Doch welche Bedürfnisse werden da eigentlich gestillt?