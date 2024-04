Die Psychologie des Nichtstuns Warum reagieren wir nicht auf die Negativmeldungen zum Klima?

Info

Die psychologischen Mechanismen rund um den Klimawandel und unseren Umgang damit: Dass die komplizierter sind als mitunter angenommen, ergab jüngst eine Studie von Forschern der Universität Bonn und des Bonner „Instituts zur Zukunft der Arbeit“ (wir berichteten).

Die Forscher wollten überprüfen, ob Menschen möglicherweise den Klimawandel leugnen, weil „motivated reasoning“ (etwa: „interessensgesteuertes Denken“) es ihnen quasi als Selbstschutz empfiehlt. Die angenommene Ereigniskette im Hirn verläuft nach diesem Modell so: Ich möchte in Urlaub fliegen – Man sagt mir, das treibe den Klimawandel an – Ich möchte es aber trotzdem tun – Also denke ich mir, der Klimawandel sei kein Problem (weil es ihn nicht gibt oder weil er bestimmt nicht so schlimm wird).

Mit einem Online-Experiment an 4000 Probanden überprüften die Forscher das: Sie testeten, ob Klimawandelleugnung bei Testpersonen festzustellen war, denen sie zuvor gestattet hatten, eigentlich für den Klimaschutz gedachte Spendengelder stattdessen in die eigene Tasche zu stecken. Die Vermutung war: Wer Geld nicht spende, sondern für sich behalte, müsse „das vor sich rechtfertigen“, sagt Professor Florian Zimmermann, Ökonom an der Uni Bonn. „Man kann das beispielsweise tun, indem man den Klimawandel in Abrede stellt.“

Das überraschende Ergebnis: Es ließ sich nichts dergleichen beobachten – auch nicht in zwei Folgeexperimenten. „Wir finden in unserer Studie keine Hinweise, dass die weit verbreiteten Fehlwahrnehmungen zum Klimawandel auf diese Art von Selbsttäuschung zurückzuführen sind“, sagt Zimmermann.

Inzwischen vermuten die Forscher stattdessen, dass zumindest manche Menschen ganz andere Gründe dafür haben, den Klimawandel abzuleugnen, als den, dass sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen wollen. Einer dieser Gründe könnte sein, dass laut Zimmermann „die Leugnung der menschgemachten Erderwärmung zur Identität bestimmter Gruppen gehört“. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema sind den Mitgliedern dieser Gruppen schlicht egal. Sie müssen nicht mit Gedankenakrobatik ihr schlechtes Gewissen zum Schweigen bringen – sondern sie haben beim Fliegen, Autofahren oder Fleischgenuss gar nicht erst eines. piw