Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon Warum viele Angst vor neuen Technologien haben

Künstliche Intelligenz oder KI, dieser Begriff fällt in den vergangenen Jahren immer häufiger in zahlreichen Talkshows, in politischen Diskussionen, am Arbeitsplatz. Selbst renommierte Fachleute sind sich in ihren Prognosen uneinig. Manche halten KI für so gefährlich wie Pandemien oder einen Atomkrieg, andere sprechen von überzogener Panikmache. So warnten erst kürzlich angesehene Experten eindringlich vor den Gefahren. „Ohne ausreichende Vorsicht könnten wir unwiederbringlich die Kontrolle über autonome KI-Systeme verlieren“, schrieben Forscher im Fachmagazin Science. Mögliche KI-Risiken seien Cyberattacken in großem Maßstab, gesellschaftliche Manipulation, allgegenwärtige Überwachung und sogar die „Auslöschung der Menschheit“.