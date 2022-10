GA-Telefonaktion zu Augenkrankheiten : Was ist zu tun, wenn die Sehkraft nachlässt?

Bonn Es gibt eine GA-Telefonaktion zur „Woche des Sehens“: Drei Expertinnen und ein Experte beantworten am 13. Oktober Fragen zu Netzhauterkrankungen.

Farben sehen, Gegenstände erkennen, Bewegungen wahrnehmen – für die meisten Menschen ist das alles selbstverständlich. Denn ihre Augen sind gesund. So lange die Augen keine Probleme bereiten, machen sich die wenigsten Menschen Gedanken über die Frage, was wäre, wenn sie eines Tages mal nicht mehr gut sehen können, vielleicht sogar erblinden. Für rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sieht das anders aus. Denn so hoch ist die Zahl der Menschen in Deutschland mit einer Netzhauterkrankung.