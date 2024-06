Nett zu allen, nur nicht zu sich selbst Wenn Menschen es allen recht machen wollen

Jeder bemerkt es hin und wieder bei seinen Mitmenschen. Oder beobachtet es ab und zu an sich selbst: Nein sagen ist nicht so einfach. Eine Bitte abzuschlagen, kann Unbehagen bereiten. Man möchte ja nett sein, dem Partner gefallen, der Familie, Freunden, Bekannten oder Kollegen. Nicht anecken, niemanden enttäuschen, kein Fass aufmachen. Hilfsbereitschaft ist gut fürs Image. In Maßen, versteht sich. Everybody’s Darling ist schnell Everybody’s Depp.