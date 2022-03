Demonstration im Vorgebirge : 120 Bornheimer und Alfterer Radfahrer bei der ersten Critical Mass Demo

Critical Mass hat am Samstag erstmals im Vorgebirge demonstriert. Foto: Axel Vogel

Alfter/Bornheim Die Vorgebirgspremiere der Fahrraddemo von Critical Mass war ein voller Erfolg. Nun sollen die Proteste regelmäßig stattfinden. Wann auf dem Rad demonstriert wird.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Schon von Weitem waren südamerikanische Klänge zu hören, die Polizei fuhr mit Motorrädern langsam vorneweg, in gemächlichem Tempo folgten zahlreiche Radfahrer: Die erste Critical Mass Demonstration legte einen Zwischenstopp vor dem Oedekovener Rathaus ein. Per Liege-, Lasten-, elektrischem oder „normalem“ Fahrrad waren die Demonstranten in Bornheim und Witterschlick gestartet. Ziel waren die Bonner Hofgartenwiese oder der Duisdorfer Bahnhof.

120 Radfahrer fordern bessere Bedingungen zum Radeln

Es war eine Premiere, die Martin Christian und Tobias Lorscheid initiiert hatten – mit durchschlagendem Erfolg. Denn mit einer solchen Resonanz hatten beide Organisatoren nicht gerechnet. 120 begeisterte Zweiradfans und damit mehr als doppelt so viele wie ursprünglich erwartet, hatten sich auf den Weg gemacht, um mit ihrer Aktion ein Bewusstsein für Radfahrer im Straßenverkehr zu schaffen.

An der Spitze fuhr Tobias Mandt, auf seinem Lastenfahrrad hatte er eine kleine Musikanlage installiert. Schon häufig ist er bei Fahrraddemos in Bonn dabei gewesen, „daher weiß ich, dass Musik die Stimmung hebt und auch verbindet“. Freude über die ungewöhnliche „Radtour“ war auch Margit und Carsten Hüme anzusehen. Mit ihren Liegerädern sind die Waldorfer häufig unterwegs. Fürs Freizeitradeln finden sie die Apfelroute schon super, allerdings sei jede Kreuzung gefährlich. Als schwierig stufte das Ehepaar die Königstraße – dort führen die Radfahrer gegen den Verkehr und den Radweg entlang der Waldorfer Blumenstraße an.

Regelmäßig mit dem Zweirad unterwegs ist auch der Alfterer Hartmut Richarz. Ob nach Bonn, Köln, Siegburg oder an die Ahr – „der sportliche Aspekt ist mir wichtig und dass man sich dabei im Freien und in der Natur bewegt“. Daher war es für ihn Ehrensache, am Freitag dabei zu sein, um Präsenz zu zeigen und damit das Anliegen der Initiatoren zu unterstützen. Er findet, alle Hauptstraßen ohne ausgewiesene Radwege seien schwierig für Radfahrer. „Die Abstände werden nicht von allen Autofahrern eingehalten“, kritisierte der Alfterer. Und genau darauf wollten die Initiatoren mit ihrer Demo öffentlichkeitswirksam aufmerksam machen. „Wir wollten zeigen, dass wir als Radfahrer eine große Gruppe sind, auf die man im Straßenverkehr Rücksicht nehmen muss und das Fahrrad dem Autoverkehr ebenbürtig ist“, sagte auch Lorscheid.

Wann in Zukunft demonstriert werden soll