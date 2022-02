18000 Fische ausgesetzt : Junge Lachse schwimmen in der Ahr

Ahrtal Früher waren sie in der Ahr alltäglich, jetzt sollen sie es wieder werden: 18000 junge Lachse sind in der Ahr ausgesetzt worden. Von dort aus sollen sie ihre Wanderschaft ins Meer antreten – und zurückkommen.

„Gute Reise“ rief der Staatssekretär den 18000 in die Ahr eingesetzten Lachsen hinterher, um dann hinzuzufügen: „Und hallo, wenn ihr wiederkommt.“ Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) aus dem Umweltministerium war gemeinsam mit dem Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Wolfgang Treis, und Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) an den Ahrbogen bei Mayschoß gekommen, um die jungen Lachse in den durch die Flutkatastrophe stark ramponierten Fluss zu setzen. Von dort aus werden sie nun auf Wanderschaft gehen, um dann nach zwei Jahren zurückzukehren. Die Reise geht zunächst durch die Ahr in den Rhein und dann ins Meer. Zum Laichen werden sie – so die Hoffnung – wieder ins heimische Gewässer zurückkommen.