Energiewende : 150 Teilnehmer bei Sinziger Klima-Demo

Etwa 150 Teilnehmer konnte die Aktionsgruppe „Sinzig4Future“ für ihre Demo am Freitag mobilisieren. Die Abschlusskundgebung fand auf dem Kirchplatz am Rathaus statt. Foto: AHR-FOTO

Jung und alt unterwegs. Infostände klären über Klimawandel auf und bieten Klima-Fußabdruck-Check

„Flut, Pandemie und Krieg haben uns allen vor Augen geführt, dass Klimaschutz und Energiewende dringend beschleunigt werden müssen“, so die Initiatoren der „Aktionsgruppe Sinzig4Future“. Seit 2019 macht man in der Barbarossastadt mit verschiedenen Aktionen, Demonstrationen und in Projekten darauf aufmerksam, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, dem die Kommunalpolitik in den Städten und Gemeinden an Rhein und Ahr zwar im Rahmen der Möglichkeiten Rechnung trägt. Jedoch: Vielen ist das zu wenig, zu behäbig, zu langsam. Mit einer Demonstration und kleinen Kundgebung beteiligte sich die Aktionsgruppe nun an einem weltweiten Aktionstag. Motto: „Wir machen gutes Klima.“