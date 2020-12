Corona-Fälle in Brohltal-Klinik : 19 Infektionen: St. Josef in Burgbrohl schließt vorerst

Die Corona-Zahlen für den Kreis Ahrweiler

Im Kreis Ahrweiler sind am Wochenende 63 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Mitteilungen der Kreisverwaltung hervor. Demnach wurden 18 neue Infektionen in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt, 13 in Remagen, zehn in Sinzig, fünf in der Verbandsgemeinde Adenau, sechs in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, fünf in der Gemeinde Grafschaft, vier in der Verbandsgemeinde Brohltal und zwei in der Verbandsgemeinde Altenahr. In der Grundschule St. Martin in Remagen wurde in zwei Klassen jeweils eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Deshalb wurden in enger Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und der Schulleitung die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahrweiler liegt aktuell bei 298. 23 Personen sind bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei 141 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche an. wes