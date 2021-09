Grafschaft unterstützt Nachbarkommunen : 25 winterfeste Mobilheime in Ringen

Grafschaft Grafschafter Hauptausschuss plant weitere millionenschwere Hilfen für die Nachbarkommunen. Dazu gehören mobile Heime im Neubaugebiet Kreuzerfeld Ii in Ringen auch die Unterbringung von Schulen, zum Beispiel auf dem Bolzplatz in Gelsdorf.

25 Mobilheime im Ringener Neubaugebiet „Kreuzerfeld II“

Ebenfalls erfreulich: „Der Hersteller der Tiny-Häuser hat einen Sonderpreis für die Flutopfer gewährt“, so Juchem. Die Kosten pro Mobilheim belaufen sich demnach auf 50 000 Euro, insgesamt also 1,25 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Hausanschlüsse, während die Möbel bereits im Preis inbegriffen sind. Die Gemeinde werde voraussichtlich nicht auf den Erschließungskosten sitzen bleibt, glaubt Juchem und ist zuversichtlich: „Wir bekommt das Geld als Spende wieder.“ Die Mieten für die künftigen Bewohner der Tiny-Häuser will man so niedrig wie möglich halten, zudem soll für die Energie ein fixer Abschlag erhoben werden.