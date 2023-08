Wohnraum für Senioren 6200 barrierefreie Wohnungen fehlen in den kommenden 20 Jahren

Arbeitsgruppe Seniorenarbeit

Die „Arbeitsgruppe Seniorenarbeit“ des Runden Tischs zum „(Wieder-)Aufbau der sozialen Infrastruktur“ der Kreisverwaltung Ahrweiler befasst sich intensiv mit dieser Thematik. Um die Vielzahl an Projekten und Beratungsstellen, die sich an ältere Personen richten, zu bündeln, hat die AG den Flyer „Angebote für Seniorinnen und Senioren“ aktualisiert. Geordnet nach den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig gibt er unter anderem einen Überblick über Beratungsmöglichkeiten, Fahrdienste, Treffpunkte und Bewegungsangebote. Der Flyer ist in den genannten Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen, in der Kreisverwaltung Ahrweiler, bei den Mitgliedern der „AG Seniorenarbeit“ und an den Info-Points erhältlich. Darüber hinaus steht er auch online als Download zur Verfügung.