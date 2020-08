Intensivpatient war in Bonner Klinik : 64-Jähriger aus dem Kreis Ahrweiler stirbt an Folgen des Coronavirus

Symbolbild. Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Ahrweiler Ein 64-Jähriger aus dem Kreis Ahrweiler ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Zudem wurden im Kreis bei freiwilligen Abstrichen sieben Saisonarbeiter aus Risikogebieten, die auf der Grafschaft arbeiten wollen, positiv getestet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Stanetschek

Ein 64-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus nach längerer intensivmedizinischer Behandlung in einer Bonner Klinik gestorben. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, habe das Gesundheitsamt am Samstag vom Tod des Mannes erfahren.

Er ist der zweite Bürger aus dem Kreisgebiet, der an Covid-19 gestorben ist. „Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen“, erklärt Landrat Jürgen Pföhler und appelliert gleichzeitig an die Menschen im Kreis, „es muss weiterhin unser aller Ziel sein, die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Halten Sie sich weiterhin an die Vorgaben und schützen Sie sich und die Menschen in Ihrem Umfeld vor einer Ansteckung“.

Positiv Getestete befinden sich in Quarantäne