Vorbereitungen für den Winter : 900 Heizungen für das Ahrtal

Ahrweiler Mittlerweile sei es für die Hersteller und Händler von Klimageräten fast schon ein Muss geworden, fürs Ahrtal zu produzieren und andere Aufträge hinten anzustellen. Mit einer Geldspende von 500 000 Euro kann der Verein „AHRche“ nun nochmals 400 Geräte kaufen und installieren lassen.

Die AHRche bietet von Duschmöglichkeiten bis Kinderkino alles

Los ging es schon am Tag nach der Flut, als der Grafschafter Feuerwehrmann Lucas Bornschlegl einem Freund an der Ramersbacher Straße zu Hilfe eilen wollte. Es war die Geburtsstunde eines Hilfsprojekts, über dessen Ausmaß sich Bornschlegl zu diesem Zeitpunkt noch keine Gedanken machen konnte. Man startete mit einem Lichtmast. Schnell folgten Stromquellen zum Laden von Smartphones, dann Dusch- und Waschmöglichkeiten und eine kleine Verpflegungsstation. Die in den Trümmern errichtete Hilfsstation entwickelte sich fortgehend weiter und ist aktuell zentrale Anlaufstation für das gesamte Viertel, das mangels Ahrtorbrücke lange nur schwer erreichbar war. Man zog zwei Mal um, erst von der Straße in einen Vorgarten, dann auf das Campingplatzgelände. Heute hat die Arche sieben Tage in der Woche offen, bietet drei Mahlzeiten am Tag, Sachspenden, Werkzeugverleih, Seelsorge und medizinisch therapeutische Grundversorgung. Es gibt einen Friseursalon, eine podologische Fußpflege und ein Kinderkino.