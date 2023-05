Adenauer Racing Day PS-Boliden beeindrucken Fans vor 24-Stunden-Rennen

Die Vorfreude auf die 51. Auflage des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist bei den Motorsportfans riesengroß: Viele Schaulustige waren am Mittwoch nach Adenau gekommen, denn hier begann traditionell das fünftägige Rennsport-Spektakel mit dem Adenauer Racing Day. In einem Autokorso präsentierten die teilnehmenden Rennteams ihre Fahrzeuge auf dem Marktplatz. Die Fans bekamen so die Gelegenheit, ihren Idolen nahe zu sein.