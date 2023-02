Initiative für den Kreis Ahrweiler : Mit neuen Ideen gegen den schlimmsten Ärztemangel

Wichtiges Vertrauensverhältnis: Dr. Michael Berbig nimmt sich stets Zeit für seine jungen und älteren Patienten. Der Mediziner ist Vorsitzender des Ärztenetzes Kreis Ahrweiler. Foto: ahr-foto

Keis Ahrweiler Ein neuer, vielversprechender Ansatz soll helfen, die medizinische Versorgung in der Region langfristig zu sichern. Doch einfach wird das nicht, wie ein Blick auf die verfahrene Situation zeigt.



Von Victor Francke und Sven Westbrock

Wer in unserer Region kennt das nicht: Man fühlt sich krank, sucht Hilfe beim langjährigen Hausarzt, doch im Wartezimmer ist die Hölle los. Was man dann tut? Entweder stundenlang warten. Oder man dreht sich auf dem Absatz um und kuriert sich mit Hausmitteln selber aus. Gut ist das nicht, aber leider Alltag. Ein Grund dafür: Viele Ärzte, auch im Kreis Ahrweiler, gehen in den Ruhestand. Neue Mediziner kommen viel zu selten nach.

Bald fehlt die Hälfte der Hausärzte

Nach den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung liegt der hausärztliche Versorgungsgrad in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch bei 96,63 Prozent. Das hört sich besser an als es perspektivisch ist. Denn: Bis 2027 wird es im Kreis Ahrweiler einen Nachbesetzungsbedarf von 43 Hausärzten geben. „Das entspricht prozentual 53 Prozent der Hausärzte im Kreis, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen“, teilte Landrätin Cornelia Weigand im Kreis- und Umweltausschuss mit.

Dort beschäftigte man sich mit den derzeit eher düsteren Perspektiven im Bereich der ärztlichen Versorgung. In Rheinland-Pfalz gibt es jährlich etwa 430 Medizinstudienplätze. Viel zu wenig, um den absehbaren Bedarf zu decken.

So könnten die jungen Ärzte gelockt werden

Doch es gibt eine Idee, die helfen könnte. Im Kreis Ahrweiler sollen nun Anreize geschaffen werden, um Mediziner hierher zu locken. Immerhin: In anderen Regionen Deutschlands gibt es bereits gute Erfahrungen mit vergleichbaren Ansätzen: Hilfe bei der Wohnungssuche, finanzielle Unterstützung für die moderne Ausstattung der Praxis sind mancherorts schon üblich. Nicht nur das: Für Medizinstudenten will man in unserer Region sogar Stipendien in Erwägung ziehen. Es ist offensichtlich: Auch die angekündigte Schließung des Adenauer-Krankenhauses und die Schließung der Geburtenstation in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben beim Thema ärztliche Versorgung alle Alarmglocken schrillen lassen.

Alleine in der Kreisstadt sind gegenwärtig bereits 5,75 Hausarztsitze vakant. „Diese Zahlen belegen einen dringenden Handlungsbedarf. Problematisch ist insbesondere die Suche einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für Einzelpraxen, weil junge Ärztinnen und Ärzte oftmals die unternehmerische Verantwortung scheuen“, so die Kreisverwaltung. Klar ist schon jetzt: Die heutige Studentenzahl wird nicht ausreichend sein, um die bestehenden und zukünftigen Bedarfe zu decken. Um den Ärztemangel zu beheben, müsste die Anzahl der Studienplätze im Bereich Medizin deutlich erhöht werden. Die Überlegung im Kreis Ahrweiler: Mit einem Stipendium könnten junge Mediziner zum einen ausgebildet, zum anderen an die Region gebunden werden.

Die Attraktivität der Region als Werbeargument

Losgelöst davon gelte es auch, die Rahmenbedingungen für Ärzte angenehm zu gestalten. Ob Wohn-, Kultur-, Landschafts- oder Verkehrsangebot: Der Kreis Ahrweiler soll attraktiv als Wohnstandort und als Arbeitsort sein. So könnte die niedergelassene Ärzteschaft auch ermutigt werden, länger in der Praxis zu arbeiten, was oftmals bereits erfolge, so die Kreisverwaltung. Denn die Entscheidung, wann ein Vertragsmediziner in den Ruhestand tritt, hängt allein von dessen persönlicher Lebensplanung ab.

Um negativen Versorgungsstrukturen vorausschauend entgegenzuwirken, soll geprüft werden, ob für niederlassungswillige Ärzte in den flutbetroffenen Kommunen im Kreis Ahrweiler die Härtefallregelung nach der Förderrichtlinie des Strukturfonds greifen könnte. So könnte die Neugründung oder Übernahme einer Praxis vom Land finanziell unterstützt werden. Auch will man gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Strategien gegen den Hausärztemangel im Kreis Ahrweiler entwickeln. Dem Kreistag empfahl der Ausschuss die Vergabe von Stipendien für angehende Ärzte im ländlichen Raum im Kreis Ahrweiler zu beschließen. Hierzu soll das Kreishaus eine Förderrichtlinie erarbeiten.

Stoppt den Ärztemangel Sind Medizinische Versorgungszentren die Lösung? Seit rund 20 Jahren besteht für zugelassene Vertragsärzte und Krankenhäuser die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. In diesen können weitere Ärzte und Psychotherapeuten angestellt werden. Seit 2015 können auch Kommunen Träger oder Gründer eines MVZ sein. Hierdurch sollen neue Möglichkeiten zur Sicherung der haus- und fachärztlichen Grundversorgung insbesondere in ländlichen Regionen geschaffen werden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, gibt es im Kreis Ahrweiler derzeit neun Medizinische Versorgungszentren, die bisher ohne Beteiligung von Kommunen gegründet wurden und betrieben werden. Welche möglichen Strategien umsetzbar sind, will die Kreisverwaltung nun in Erfahrung bringen und in der nächsten Sitzung des Sozial- und Gesundheitsbeirats berichten.