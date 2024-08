Besuch in flutbetroffenem Gebiet Chinesische Delegation informiert sich im Ahrtal über Wiederaufbau

In einer Zwei-Stunden-Fahrt mit dem Kleinbus durch die Orte an der Ahr haben sie sich über die Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 und über den Stand des Wiederaufbaus informiert. Zum Abschluss genossen sie den wunderschönen Blick von der Mayschosser Saffenburg auf die Landschaft – und auf die Baukräne im Tal. Eine Delegation des chinesischen Ministeriums für Arbeits- und Katastrophenschutz weilte zum zweiten Mal in diesem Jahr im Ahrtal. Die offizielle Delegation kam unter Leitung des Vize-Ministers Junhui Hao vom Pekinger Ministerium für Arbeits- und Katastrophenschutz. Mit dabei waren Verantwortliche verschiedener Abteilungen.