Nach dem Hochwasser : Helfer kritisieren bürokratische Abwicklung der Entschädigung

Walporzheim „Ihr wart unsere Rettung“ sagen viele über die Hilfe der Privatunternehmen im Ahrtal. Doch statt der unkomplizierten Verrechnung – für die mündlich beauftragten Hilfen – sehen sich viele einem Bürokratiekampf ausgesetzt. Über ähnliche Erlebnisse berichten die selbst organisierten Mittelständler in einer Pressekonferenz am Nachmittag.

Hier eine Pressekonferenz, dort ein Statement vor laufender Kamera. Die nationale Berichterstattung zur Katastrophe im Ahrtal erreicht die Menschen auch nach mehr als drei Wochen noch. Wer in all den Sendungen nicht vorkommt, sind die Helfer der ersten Tage, die immer noch mit ihren oftmals teuren Gerätschaften vor Ort sind. Warum diese Ignoranz stattfindet, ist ihnen schleierhaft. Am Freitag meldeten sich die privaten Koordinatoren, die bislang erfolgreich über soziale Medien von ihrem Schaffen berichteten, vor der Presse zu Wort. In einer eilig anberaumten Pressekonferenz in der St. Josef-Kapelle in Walporzheim kamen die zu Wort, die zunächst in Walporzheim, später auch weiter ahraufwärts die Schar der privaten Helfer anlockten.

Auch der Walporzheimer Ortsvorsteher Gregor Sebastian erteilt Aufträge. Aber keine mündlichen, zu schlecht sind die Erfahrungen. „Ich fahre jedes Mal mit meinem Fahrrad nach Hause und schreibe den Unternehmern eine Email, damit sie was in der Hand haben“, so Sebastian zur Situation vor Ort. Dreyer und Lewentz bekräftigten am Freitag noch einmal die unbürokratische Abwicklung. Noch am Morgen hatten die Unternehmer in ihre Pressekonferenz erklärt, es gehe ihnen nicht darum, ADD, TWH oder andere zu „bashen“, wie es auf Neudeutsch heißt. Ganz im Gegenteil, man arbeiten in der Krisenregion zumindest zwischen Walporzheim und Rech sehr gut mit den organisierten Helfern zusammen. Und man will weitermachen. Wilhelm Hartmann vermutet, dass man bis Weihnachten als Helfer vor Ort sein wird. Als Markus Wipperfürth, der der Riege des Mittelstandes mit seinen täglichen Videos ein Gesicht gibt, dann am Nachmittag der Pressekonferenz mit Dreyer und Lewentz beiwohnen wollte, wurde ihm der Zutritt verweigert.