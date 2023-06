Zwischen Wäldern, Wiesen und Weinbergen Unterwegs auf dem Rotweinwanderweg

Blauer Himmel, trockene 26 Grad und anhaltender Ostwind – für mich das wohl perfekte Wetter, um eine Wanderung durch die Weinberge zu unternehmen. Der Rotweinwanderweg gilt als einer der schönsten Wandertouren in ganz Deutschland. Er führt über Weinterrassen, durch Wälder und historische Orte. Da ich mich in dieser Region nicht auskenne, will ich an zwei Tagen den Wanderweg erwandern und so die Umgebung erkunden.