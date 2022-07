Landrat telefonierte in der Flutnacht 13 mal mit ihr : Untersuchungsausschuss hört Zeugin aus Pföhlers privatem Umfeld

Im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe wird an diesem Freitag eine Zeugin aus dem privaten Umfeld des damaligen Landrats erwartet. Die Frau war unter „Nring“ im Handy von Jürgen Pföhler gespeichert.

Am Tag der zerstörerischen Sturzflut vor genau einem Jahr hatte sie mehrfach mit dem CDU-Politiker telefoniert und per SMS kommuniziert. Nun hoffen die Abgeordneten, dass sie dazu beiträgt, zu klären, wo sich der Landrat am 14. Juli 2021 aufhielt. Diese Frage konnte in den 22 Sitzungen noch nicht vollständig geklärt werden.