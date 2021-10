Kreisbeigeordneter fordert Ausbau und Elektrifizierung : Fährt die Ahrtalbahn bald bis Adenau?

Angesichts der weitgehend zerstörten Ahrtalbahn will der Erste Kreisbeigeordnete, dass der Wiederaufbau dazu genutzt wird, die Bahn künftig elektrifiziert zu betreiben. Foto: Weber

Kreis Ahrweiler Brücken, Stützbauwerke, Gleise und Unterbau der Ahrtalbahn wurden massiv zerstört. Nun spricht sich der Erste Kreisbeigeordnete dafür aus, die Bahn bis Adenau weiterzubauen.

Horst Gies (CDU), der Erste Kreisbeigeordnete im Kreis Ahrweiler, schlägt vor, die Ahrtalbahn bis nach Adenau weiterzubauen. Dafür hat er sich in einem Brief an die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) stark gemacht.