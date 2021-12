Zugverkehr : Ahrtalbahn fährt wieder bis Walporzheim, „FlixTrain“ hält in Remagen

Die Ahrtalbahn, hier am Bahnhof Heimersheim, fährt ab Sonntag wieder bis Walporzheim. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe fährt die Ahrtalbahn am Sonntag wieder bis nach Walporzheim. Am gleichen Tag macht in Remagen erstmals der „FlixTrain“ halt.



Pünktlich zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 12. Dezember, wird die Ahrtalbahn erstmals nach der Flutkatastrophe Mitte Juli wieder bis Walporzheim fahren. Dort wird um 7.33 Uhr aus Richtung Remagen der erste Zug erwartet. Schon um 7.18 Uhr fährt der erste Zug in die Gegenrichtung ab. Halten werden die Züge dann auch am erneuerten Stopp Ahrweiler Markt. Hier wurden in den vergangenen Wochen Bahnsteige geschaffen, die ein ebenerdiges Einsteigen in die Ahrtalbahn ermöglichen. Am kommenden Montag, 13. Dezember, wird es um 14 Uhr eine offizielle Einweihung der „Verkehrsstation Ahrweiler-Markt“ geben.