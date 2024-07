Autorin und Künstlerin aus Ahrweiler Wie ein Wimmelbuch über die Flut Kindern Mut machen soll

Kinder erleben die Natur meist positiv, tollen in der Wiese, plantschen im See, entdecken Tiere. Aber viele wissen auch von Leid bringenden Ereignissen wie Vulkanausbrüchen, Bränden, Hochwasser. Zum Glück nicht bei uns, heißt es dann. Wenn aber doch? Ihr eigenes Erleben der Flut im Ahrtal 2021 motivierte Bille Weidenbach aus Ahrweiler ein Wimmelbuch für Kinder zu gestalten, damit sie verstehen, wie so etwas geschieht und Zuversicht schöpfen. Mitte August wird „Hätte, hätte, Eimerkette“ Ein Bilderbuch von Flut, Mut und Wiedergut“ für Kinder ab fünf Jahren erscheinen. Klar, Bücher für die Kleinen wollen deren Lebenswelt abbilden, Abenteuer inklusive. Aber eine Katastrophe?